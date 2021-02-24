Якою буде погода на Тернопільщині у перші весняні дні

Сонячне проміння потішно лоскоче щічки жителів області. Воно й не дивно, адже на носі весна. Остання декада лютого виявилась сонячною та теплою, мороз відступив, і у вихідні сміливо можна планувати сімейний відпочинок, адже погода буде теплою та сонячною.

За даними Тернопільського обласного центру із гідрометеорології, у середу, 24 лютого, буде сонячно. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень сягне +5 градусів, уночі – -1. У четвер, 25 лютого, максимальна нічна температура повітря сягне 0, денна – до +6. Опадів не передбачається. У п’ятницю, 26 лютого, денна температура становитиме +11 градусів, уночі ж синоптики обіцяють до +2. У суботу, 27 лютого, слід очікувати незначних опадів у вигляді дощу в другій половині дня. Денна температура повітря становитиме +5 градусів, нічна – +1. У неділю, 28 лютого, зима про себе нагадає. Відтак у першій половині дня та ближче до вечора слід очікувати мокрого снігу, проте він надовго не затримається, бо денна температура повітря буде +4 градуси, нічна – +1. Цього дня вшановується пам’ять апостола Онисима. Якщо швидко танув сніг, то сінокіс обіцяв бути хорошим. У давнину говорили, що 28 лютого зима з весною починають боротьбу: “Кому йти вперед, а кому назад повертатися”. Ще говорили: “Як у лютому гукнеш, так восени і відгукнеться”. За погодою цього дня могли передвіщати погоду наступної осені.

У понеділок, 1 березня, по всій території області буде хмарно. Опадів слід очікувати у другій половині дня, йтиме невеликий дощ. Стовпчик термометра покаже +4 градуси удень, та +1 уночі. У вівторок, 2 березня, потеплішає, денна температура повітря становитиме +6 градусів, нічна – близько 0. Опадів не передбачається, день обіцяє бути сонячним.