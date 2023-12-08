На Тернопільщині автомобіль «влетів» у металевий відбійник: двоє людей в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 грудня в с. Озерна Тернопільського району. Близько 16.30 годин водій автомобіля «Toyota Corolla» не впорався з керуванням транспортного засобу та врізався у металевий відбійник.

Внаслідок аварії травмувались двоє людей: водій автомобіля, 64-річний житель м. Харків та пасажир, 19-річний житель м. Львів. Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську обласну клінічну лікарню.

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