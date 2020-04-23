20:45 | 23.04.2020
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На Чортківщині підтверджено новий випадок захворювання на COVID-19

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За результатами обстеження на Чортківщині підтверджено новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляють у районній раді.

За інформацією Чортків-Сіті, у даному випадку йдеться про виявлення нового сімейного вогнища, відповідно встановлюється коло контактних осіб.
23 квітня 2020 року по Чортківському району лабораторно зафіксовано ще 1 новий випадок захворювання на COVID-19.

Всього людей, по Чортківському району, що захворіли на COVID-19 -25.
Станом на 22 квітня 2020 року в Чортківському районі на самоізоляції під контролем сімейних лікарів перебуває 132 особи, з них нових 12 осіб. За останню добу зі спостереження знято 23 особи, як таких, що завершили термін обсервації.

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