За результатами обстеження на Чортківщині підтверджено новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляють у районній раді.

За інформацією Чортків-Сіті, у даному випадку йдеться про виявлення нового сімейного вогнища, відповідно встановлюється коло контактних осіб.

23 квітня 2020 року по Чортківському району лабораторно зафіксовано ще 1 новий випадок захворювання на COVID-19.

Всього людей, по Чортківському району, що захворіли на COVID-19 -25.

Станом на 22 квітня 2020 року в Чортківському районі на самоізоляції під контролем сімейних лікарів перебуває 132 особи, з них нових 12 осіб. За останню добу зі спостереження знято 23 особи, як таких, що завершили термін обсервації.