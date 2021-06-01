На Тернопільщині перекриють дорогу.

Відділення поліції № 1 (м.Шумськ) звертає увагу на те, що 01.06.2021 року в період з 09:00 год. по 15:00 год., в зв’язку з відзначенням “Міжнародного дня захисту дітей” на території Міського парку по вулиці Івана Франка у місті Шумськ – дорожній рух на вказаній ділянці вулиці від перехрестя з вулиці Українська до перехрестя з вулиці Волинська буде повністю обмежено.

Прохання до водіїв транспортних засобів, врахувати дані обмеження при плануванні маршрутів руху на 01.06.2021 року.