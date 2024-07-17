На чотири дні перекрили залізничний переїзд до піщаного кар’єру в Теребовлі

За інформацією виробничого підрозділу «Чортківська дистанція колії» регіональної філії «Львівська залізниця», у зв’язку з проведенням ремонту на залізничному переїзді, рух автотранспорту через залізничний переїзд км 34+131 перегон Микулинці-Струсів-Теребовля (вул. Князя Василька м.Теребовля, дорога на піщаний кар’єр) буде закритий для руху автотранспорту з 16 липня 2024 року (з 08.00 год.) до 19 липня 2024 року (до 18.00 год.).