12:24 | 17.07.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На чотири дні перекрили залізничний переїзд до піщаного кар’єру в Теребовлі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За інформацією виробничого підрозділу «Чортківська дистанція колії» регіональної філії «Львівська залізниця», у зв’язку з проведенням ремонту на залізничному переїзді, рух автотранспорту через залізничний переїзд км 34+131 перегон Микулинці-Струсів-Теребовля (вул. Князя Василька м.Теребовля, дорога на піщаний кар’єр) буде закритий для руху автотранспорту з 16 липня 2024 року (з 08.00 год.) до 19 липня 2024 року (до 18.00 год.).

Залізничники просять з розумінням поставитись до цієї ситуації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *