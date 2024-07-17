Сергій Цитриков з Тернополя розпочав другий благодійний заїзд на кріслі колісному

Волонтер Сергій Цитриков з Тернополя розпочав другий благодійний заїзд Тернопільщиною на кріслі колісному. Його мета — зібрати гроші на FPV-дрони для українських захисників. Цього разу чоловік планує подолати 350 кілометрів містами області. Дрони волонтер збирає власноруч.

16 липня пан Сергій приїхав у Зборівську міську громаду де і переночуав в місцевому готелі, повідомляють у міській раді.

17 липня 2024 року з 8:00 год до 10:00 год волонтер Сергій Цитриков буде збирати кошти на придбання деталей для FPV-дронів (локація – ринок нашого міста у середу) після чого продовжить свій заїзд в Козівську громаду.

Просимо усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

Кожен ваш донат важливий для наших Захисників.

Крім Зборова, чоловік планує відвідати Козову, Бережани, Підгайці, Монастириська, Бучач і Зарваницю. Сергій Цитриков розповів, ночуватиме у знайомих та волонтерів. Завершуватиме заїзд, як і попереднього разу, в Тернополі.