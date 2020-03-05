На електронний аукціон за сміхотворні суми виставлено на продаж дві ділянки з Тернопільщини

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) виставила на електронні аукціони 12 ділянок загальною початковою вартістю 7 944 767 грн, повідомляє пресцентр Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища відомство.

– Зокрема, виставили ліцензії на геологічне вивчення та видобування з мінеральними, лікувальними, столовими, підземними водами, пісковиками, піском, вапняком, глиною, молібденовими металами, – сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією в електронній системі аукціонів «ProZorro.Продажі», на торги виставлено і дві ділянки у Тернопільській області.

Це – Буданівська ділянка зі стартовою ціною 8,2 тис. гривень і Янівська ділянка у Теребовлянському районі зі стартовою ціною 5,5 тис. гривень.

Заявки на участь у торгах приймають до 15 квітня. Аукціони призначено на 16 квітня.

Терен