Вчора в області зареєстрували 29 випадків інфекційних захворювань

За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 04 березня 2020 року за первинними терміновими повідомленнями зареєстровано 29 випадків інфекційних захворювань, з них:

– Гастроентероколіти – 2 випадки;

– Ентеровірусна інфекція – 1 випадок;

– Вітряна віспа – 7 випадків;

– Скарлатина – 4 випадки;

– Хронічний гепатит «С»– 1 випадок;

– Покуси – 3 випадки;

– Напади (присмоктування) кліщів – 1випадок;

– Аскаридоз – 7 випадків;

– Ентеробіоз – 2 випадки;

– Лямбліоз – 1 випадок.