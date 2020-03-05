Вчора в області зареєстрували 29 випадків інфекційних захворювань
За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 04 березня 2020 року за первинними терміновими повідомленнями зареєстровано 29 випадків інфекційних захворювань, з них:
– Гастроентероколіти – 2 випадки;
– Ентеровірусна інфекція – 1 випадок;
– Вітряна віспа – 7 випадків;
– Скарлатина – 4 випадки;
– Хронічний гепатит «С»– 1 випадок;
– Покуси – 3 випадки;
– Напади (присмоктування) кліщів – 1випадок;
– Аскаридоз – 7 випадків;
– Ентеробіоз – 2 випадки;
– Лямбліоз – 1 випадок.