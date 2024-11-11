На Тернопільщині двоє неповнолітніх спричинили ДТП

Про аварію в місті Кременець надійшло повідомлення 8 листопада близько 17:00 від жительки району. Жінка повідомила, що невідома особа на мотоциклі збила її дванадцятирічну доньку.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. У ході перевірки вони встановили, що до автопригоди причетний 15-річний кременчанин. Хлопець, керуючи мотоциклом Musstang GRADER 250, не встиг вчасно загальмувати й збив дівчинку, яка переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Потерпілій надали меддопомогу, але без госпіталізації.

Ще одну автопригоду з неповнолітнім водієм зареєстрували поліцейські в Бучацькому районі. У селі Соколів сімнадцятирічний водій незареєстрованого мотоцикла VIPER не дотримався безпечної дистанції та, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення із попутним автомобілем Ford Focus. У результаті удару мотоцикліста з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даними фактами триває слідство.