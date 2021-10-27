Митрополит Василій освятив новий храм у Великій Березовиці

24 жовтня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк здійснив Чин освячення нового храму на честь св. апостола Юди Тадея у смт. Велика Березовиця. Архиєрею співслужили синкел у справах мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. мітрат Андрій Іван Говера, настоятель храму Вознесіння Господнього смт. Велика Березовиця о. Василь Брона, ректор Тернопільської духовної семінарії о. Іван Римар та новопризначений настоятель храму о. Богдан Заблоцький, – повідомляє пресслужба архиєпархії.

У духовному слові архиєпископ говорив на тему євангельського читання 18-ї неділі по Зісланню Святого Духа: «Апостоли самі без Христа цілу ніч трудились і нічого не зловили, а на слово Христове зловили так багато риби, як ніколи. Була це наука для апостолів і наука для всіх нас. Без Ісуса Христа ми нічого доброго не можемо вчинити для душі, для Бога, для вічності. Святий апостол Павло писав: «Благодаттю Божою я є те, що є, а благодать Його в мені не була марна».

Митрополит Василій, відтак, привітав усіх гостей свята та відзначив фундаторів подячними грамотами.