У Тернополі реабілітують дітей з постковідним синдромом

У Тернопільській міскій дитячій лікарні надають таку послугу, як реабілітація дітей з постковідним синдромом, тобто після перенесеного ковіду. Про це повідомляють у міській раді.

Якщо батьки помітили зміни в поведінці дитини, якщо в неї порушився сон, є збудливість, дратівливість, їх чекають у Центрі медичної реабілітації. Тут є спеціалісти, які оглянуть дитину і запропонують план роботи з нею.

Тут надають коплексне лікування, в тому числі й психологічне. Сюди входить дихальна гімнастика, яку проводить інструктор, лікувальна гімнастика, спелотерапія, електростимуляція, магнітотерапія та інші необхідні процедури. Все це допоможе діткам перебороти постковідний синдром і повернутися до звичного життя.