На що дивиться районна та міська влада Чорткова?

Це запитує Тетяна Сов’як‎ у групі Chortkiv.Online.

У Чорткові не виконуються розпорядження екологічних служб України та області. А потім питаємо від чого така висока смертність дітей на рак. Якщо вже наплювати на дорослих, то хоча б про малечу подумайте.

ЦЕ Ж ВИНИЩЕННЯ НАЦІЇ, – пише пані Тетяна.

Нижче приведено витяг з розпорядження.

Куди подіти опале листя, суху рослинність та гілля? Більшість продовжує вирішувати питання традиційним методом – спалюванням, не знаючи, які наслідки це може понести за собою.

Спалюючи рослинність, її залишки або тверді побутові відходи, ви погіршуєте стан атмосферного повітря. Під час горіння вивільняються небезпечні, а часом і канцерогенні речовини, які викликають захворювання дихальних шляхів, знижують імунітет людини, оскільки дим містить у своєму складі оксид азоту, чадний газ, важкі метали та одну з найотрутніших для організму речовин – діоксин. Із тліючого листя і бадилля виділяється бензопірен, що здатен викликати у людей ракові захворювання. Спалюючи суху рослинність, ви погіршуєте своє здоров’я та довкілля».

Інспекція з благоустрою міста нагадує керівникам підприємств, установ та організацій, мешканцям міста і органам самоорганізації населення:

спалювання листя, трави, гілля, будь-якого сміття ЗАБОРОНЕНО законодавством;

зазначені протиправні дії, згідно чинного законодавства України, тягнуть за собою адміністративну відповідальність, накладання та стягнення з порушників штрафів в розмірі від 340 грн. до 1700 грн.