08:02 | 16.05.2022
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На Шумщині отці УПЦ МП не дали мешканцям гідно віддати останню шану загиблому на фронті Героєві

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Представники православної церкви (Московського патріархату) не дали можливості жителям Шумщини попрощатися із загиблим воїном.

Обурливий допис в мережі Фейсбук опублікувала шумчанка Олена Ходюк. Жінка зазначила, що загиблий воїн з села Залісці, в якому досі продовжує діяльність УПЦ МП.

Під час церемонії прощання з військовим і покладанням квітів до труни, московське духовенство не дало можливості людям гідно вшанувати пам’ять загиблого на війні.

«Український воїн загинув за УкраїнуТа ця сталінопутінська організація своїми зухвалими лукавими діями збурила людей настількищо не можна було стримати емоціїМосковські батюшки разом зі своєю свитою не дали можливості навіть попрошатися гідно з воїномякий нас захищавБули відомостіщо в центрі міста люди зустрінуть тіло вбитого рашистами воїна і помоляться разом зі священиками ПЦУ та УГКЦа в селі очолить похорон місцевий батюшка.

І що ж відбулося насправдіПроцесія мп стояла остороньяк завждидо речініяк не реагуючи на молитву українською мовоюПісля звернення оМиколая зі співчуттям до рідних загиблоголюди з квітами та лампадками почали підходити до трунищоб поклонитися і подякуватита їм цього не дали зробити батюшки мптому що підійшли і почали здійснювати своє на старомосковській мішаній мові служіннящоб довести усім присутнім інапевносамому Богущо то у них індульгенція на молитвуЗухвалість і цинічність цих дій обурила людейНе хотілося зчиняти галасу з поваги до загиблогоале знайшовся один чоловікякий близько знав воїнаі він намагався зупинити безчинство мп»,  – зазначила Олена Ходюк.

Жінка додала, що попри війну в місті далі править ворог, при чому безкарно.

«Вони звиклищо їм ніхто не указ і все сходить з рукТак було і на Великденьколи цілу ніч в коменданський час курсували Шумськом сюди – туди з кошикамиЧому влада допустила таку ганьбуІде жорстока війна з московитамиа ворог у нашому місті правуєганьбить і далі все українськеТак далі тривати не можеВимагаємо у депутатів та міського голови заборонити мп на Шумщинітакяк це зробила влада інших українських громад», –  підсумувала шумчанка.

Тернополяни

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