На Шумщині отці УПЦ МП не дали мешканцям гідно віддати останню шану загиблому на фронті Героєві

Представники православної церкви (Московського патріархату) не дали можливості жителям Шумщини попрощатися із загиблим воїном.

Обурливий допис в мережі Фейсбук опублікувала шумчанка Олена Ходюк. Жінка зазначила, що загиблий воїн з села Залісці, в якому досі продовжує діяльність УПЦ МП.

Під час церемонії прощання з військовим і покладанням квітів до труни, московське духовенство не дало можливості людям гідно вшанувати пам’ять загиблого на війні.

«Український воїн загинув за Україну. Та ця сталіно–путінська організація своїми зухвалими лукавими діями збурила людей настільки, що не можна було стримати емоції. Московські батюшки разом зі своєю свитою не дали можливості навіть попрошатися гідно з воїном, який нас захищав. Були відомості, що в центрі міста люди зустрінуть тіло вбитого рашистами воїна і помоляться разом зі священиками ПЦУ та УГКЦ, а в селі очолить похорон місцевий батюшка.

І що ж відбулося насправді? Процесія мп стояла осторонь, як завжди, до речі, ніяк не реагуючи на молитву українською мовою. Після звернення о. Миколая зі співчуттям до рідних загиблого, люди з квітами та лампадками почали підходити до труни, щоб поклонитися і подякувати, та їм цього не дали зробити батюшки мп, тому що підійшли і почали здійснювати своє на старомосковській мішаній мові служіння, щоб довести усім присутнім і, напевно, самому Богу, що то у них індульгенція на молитву. Зухвалість і цинічність цих дій обурила людей. Не хотілося зчиняти галасу з поваги до загиблого, але знайшовся один чоловік, який близько знав воїна, і він намагався зупинити безчинство мп», – зазначила Олена Ходюк.

Жінка додала, що попри війну в місті далі править ворог, при чому безкарно.

«Вони звикли, що їм ніхто не указ і все сходить з рук. Так було і на Великдень, коли цілу ніч в коменданський час курсували Шумськом сюди – туди з кошиками. Чому влада допустила таку ганьбу? Іде жорстока війна з московитами, а ворог у нашому місті правує, ганьбить і далі все українське. Так далі тривати не може. Вимагаємо у депутатів та міського голови заборонити мп на Шумщині, так, як це зробила влада інших українських громад», – підсумувала шумчанка.

Тернополяни