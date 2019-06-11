На Тернопільщині громаді примусово передали лікарню

Минулого тижня на сайті адміністрації з’явилась інформація із коментарем голови райдержадміністрації Ігоря Яворського, де йшлось про, фактично, примусову передачу районної лікарні громаді без їх на те згоди, через ряд непорозумінь, як у діалогах, так і у питанні фінансування. Про це у мережі Фейсбук пише

При утворенні Зборівської ОТГ не один раз розглядалося питання про передачу до ОТГ тих структур, які знаходяться на її території. А це величезна кількість установ та організацій які підпорядковуються то райдержадміністрації, то районній раді. На одній із таких консультативних нарад, які часто тоді проводилися в кабінеті голови Зборівської РДА, головний лікар Зборівської центральної районної лікарні озвучив про те, що зміна статусу лікарні приведе до реорганізації лікарні із закриттям окремих відділень та втрати робочих місць.

У бюджеті об’єднаної територіальної громади Зборівської міської ради на 2019 рік, на фінансування Зборівської центральної районної лікарні, передбачено передати Зборівському районному бюджету кошти в сумі 12 299 400 гривень., а це:

– медичної субвенції – 10 676 400 гривень;

– додаткової дотації – 1 100 000 гривень;

– коштів бюджету ОТГ – 523 000 гривень, а саме на:

погашення заборгованості на заробітну плату з нарахуваннями – 375 000 гривень;

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 90 000 гривень (інсулін – 50 000 гривень; психотропні препарати – 40 000 гривень);

поточні видатки (приведення у відповідність спеціальної палати для утримання спецконтингенту) – 8 000 гривень;

капітальні видатки (придбання комп’ютерної техніки) – 50 000 гривень.

ВАЖЛИВО: Потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам Зборівської центральної районної лікарні виникла внаслідок зменшення розрахункового обсягу медичної субвенції Зборівському районному бюджету на 2019 рік в сумі 1 712 300 гривень, у зв’язку із зменшенням кількості населення Зборівського району на 2559 жителів, які відійшли до міста Тернополя через приєднання Малашовецької, Курівецької, Кобзарівської, Чернихівської сільських рад, які включено до розрахункового обсягу медичної субвенції бюджету м.Тернополя.

Крім того, 2018 році видатки Зборівської ЦРЛ щодо оплати за спожиті енергоносії в сумі 1 550 000 грн. профінансовано виключно за кошти Зборівської ОТГ, хоча в розрахунках додаткової дотації, наданої з державного бюджету були враховані Зборівському районному бюджету і використані ними виключно на районні заклади освіти.

У 2019 році на оплату за спожиті енергоносії для Зборівської ЦРЛ із бюджету Зборівської ОТГ передано кошти в сумі 1 100 000 грн. за спільної домовленості пропорційного фінансування щодо кількості населення.

ДОДАТКОВО:

Районною лікарнею користуються не тільки зборівчани, а й сусідні ОТГ, села, що діють у межах району, тим не менше, фінансування хочуть перекинути саме на Зборівську ОТГ.

Крім того, керівництвом Зборівської центральної районної лікарні не виконано постанову Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», а саме абзацу 2 пункту 28 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ» в частині: «Розпорядники свої витрати приводять у відповідність з бюджетними асигнуваннями та іншими показниками, що доведені лімітними довідками. Для цього чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій».