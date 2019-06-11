У заповіднику “Медобори” з’явилась вусата синиця

В околицях природного заповідника “Медобори” вперше зафіксували синицю вусату (Panurus biarmicus), яка трохи менша за горобця, птах у якого хвіст довший за тіло. В Україні це осілий, кочовий птах.

Вусатих синиць важко помітити навіть там, де вони досить численні, оскільки все своє життя вони проводять серед розлогих густих заростей очерету, рідше рогозу, залишаючи їх вкрай рідко та ведуть потайливий спосіб життя. Місця гніздування та джерел їжі для цього виду пернатих зустрічаються на заплавах ставків в околицях заповідника.

Вид занесений до Бернської конвенції. Для його збереження необхідно суворо заборонити весняне спалювання очеретів, забруднення та спотворення водно-болотних угідь.