На Тернопільщині автомобіль збив 13-річну дівчинку на електросамокаті: дитина у лікарні з переломами

19 липня до медиків звернулася 13-річна мешканка Тернопільщини. У дівчинки лікарі діагностували перелом кількох кісток гомілки. Травми дитина отримала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася близько 18:20 у селі Кровинка Теребовлянської громади.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 21043, виїжджаючи заднім ходом зі свого подвір’я, не помітив електросамокат, яким їхала дитина, та допустив зіткнення.

Після наїзду дівчинку було госпіталізовано. Її стан стабільний, загрози життю немає.

Водій на момент аварії був тверезий – це підтвердили попередні тести.

Поліція встановлює обставини ДТП у межах досудового розслідування.

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними, особливо в населених пунктах, де на дорозі можуть перебувати діти. Водіям варто неухильно дотримуватись правил виїзду з дворів та прибудинкових територій.