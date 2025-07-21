Тернопіль та Заліщики запроваджують 12-річне навчання для старшокласників у рамках профільної школи

З 1 вересня 2025 року два заклади загальної середньої освіти Тернопільської області розпочнуть пілотування нової моделі старшої профільної школи в рамках третього етапу реформи «Нова українська школа». Ця ініціатива має на меті вдосконалення навчання учнів старшої школи, надаючи їм можливість обирати профіль, який найбільше відповідає їхнім інтересам та майбутнім професійним орієнтаціям.

Заклади, що братимуть участь у пілотуванні:

Заліщицька державна гімназія Заліщицької міської ради

Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» імені Івана Франка Тернопільської міської ради

Основні особливості нової моделі профільної освіти:

Профільне навчання після 9 класу: учні матимуть можливість обирати профіль навчання, який формуватиметься з урахуванням інтересів учнів та можливостей закладу освіти. Кожен академічний ліцей самостійно формує перелік профілів. Індивідуальний розклад: кожен учень отримає розклад, який включатиме обов’язкові дисципліни, поглиблене вивчення профільних предметів та вибіркові курси відповідно до освітніх потреб. Адаптаційний 10 клас: цей клас стане перехідним для учнів, які зможуть змінити профіль або навіть школу, якщо їхній вибір не буде відповідати їхнім потребам. Подовження терміну навчання: за заявами батьків, учні цих закладів навчатимуться 12 років замість 11, що дасть більше часу для поглибленого вивчення предметів та підготовки до майбутнього навчання або професійної діяльності.

Нова модель дозволить старшокласникам не лише обрати шлях поглибленого вивчення предметів, але й адаптувати свій навчальний план під індивідуальні вимоги та потреби, що сприятиме більш ефективній підготовці до подальшого навчання або професійної діяльності.