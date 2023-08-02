17:34 | 2.08.2023
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На Тернопільщині чоловік хотів купити дешеве авто і втратив гроші

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Мешканець Тернопільщини придбав авто у шахрая У шахрайську пасту потрапив житель Тернопільського району. Оголошення про продаж автівки він знайшов в соцмережі.

Продавець цінив за машину дешево, тому покупець одразу погодився на пропозицію оплатити завдаток на пальне та дочекатися, коли власник прижене автівку до Тернополя.

Транспорт не знайшов нового господаря, а аферист за декілька хвилин телефонної розмови заробив три тисячі гривень. Потерпілий звернувся з заявою про шахрайство в поліцію. Слідчі встановлюють усі обставини злочину.

Правоохоронці вкотре наголошують не поспішати переводити кошти за товар чи будь-які послуги на невідомі рахунки. Якщо продавці починають вимагати повну передоплату додаткові оплати, з великою ймовірністю це – шахраї.

Намагайте дізнатися якнайбільше інформації про продавця, а дороговартісний товар краще оглядати перед придбанням.

Не довіряйте власні кошти невідомим!

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