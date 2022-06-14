«Віддам даром»: яка афера стоїть за «безневинними» оголошеннями в мережі

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь викрила нову схему шахраїв

Через повномасштабну війну росії проти України дуже багато людей опинилися у важкому становищі — хтось залишився без даху над головою, хтось без доходів. Цим і користуються зловмисники, які пропонують безкоштовну допомогу, а натомість виманюють у людей гроші. Детальніше про цю шахрайську схему розповіла ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

— Ви точно могли бачити безліч оголошень із приміткою «Віддам безкоштовно». Зараз це актуально, тому на це й ловлять. У чому полягає афера. Нині багато хто перебуває у скрутному становищі, тому з радістю відгукуються на оголошення, де щось віддають безкоштовно, — розповіла Олена-Крістіна. — Коли людина пише, що готова забрати річ, шахрай одразу починає її емоційно прив’язувати до себе: «Я вас так розумію, це такий жах, зібрав вам три мішки безкоштовних речей!» Але тут у нього з’являється маленьке прохання — надіслати за доставку 150-300 гривень, бо він допомагає всьому світу та весь «у мінусах».

Може здатися, що це дрібничка — якихось 300 гривень за три мішки всякої всячини. Тому жертва афери без роздумів надсилає цю суму.

— Але 300 гривень це теж гроші, ніхто їх на дорозі на знаходить, і на городі вони не ростуть. Словом, щойно людина надсилає цю суму й починає очікувати посилку, її одразу блокують, — пояснила схему ведуча Нового каналу. — Запам’ятайте головне правило: спочатку ви щось отримуєте, а потім оплачуєте. Якщо просять зробити навпаки, це 100% аферисти.