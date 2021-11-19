11:34 | 19.11.2021
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Під Тернополем сталась смертельна ДТП

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 листопада на автодорозі М-30 в с. Смиківці Тернопільського району. Близько 17.30 годин, неподалік аеропорту, не розминулись вантажний автомобіль «DAF» та легковий автомобіль«Volkswagen Jetta».

Внаслідок зіткнення постраждали троє людей, які перебували в легківці: водій та двоє пасажирів, один з них неповнолітній. На жаль, 25-річний пасажир, отримав травми несумісні з життям та загинув на місці події.

Всі потерпілі – жителі Рівненької області.

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