У Тернополі на спортивному майданчику травмувалася 6-річна дівчинка

19 жовтня о 14.09 бригада швидкої виїжджала на вул. С. Бандери, де надавала допомогу 6-річній дівчинці.

За словами матері, дитина отримала болючу травму руки, граючись на спортивному майданчику, коли палець застряг у металевій перекладині…

Сильно налякавшись, дівчинка різко висмикнула пальця… Із рваною раною нігтьової фаланги правої кисті, після оперативно наданої допомоги й зупинення кровотечі, дитину шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.