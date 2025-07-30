На Тернопільщині чоловік змусив знайому вчинити злочин

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно жителя міста Кременець, який намагався завербувати жінку для здійснення протиправної діяльності на території Республіки Болгарії.

За даними слідства, 30-річний чоловік, знаючи про скрутне матеріальне становище місцевої жительки через її хворобу та фінансові проблеми, використав її вразливий стан для того, щоб примусити її до скоєння злочинів. За допомогою психологічного тиску він переконав жінку працювати на нелегальні перевезення мігрантів із країн Близького Сходу до Європейського Союзу, обіцяючи великі гроші за кожного перевезеного нелегала.

В обвинуваченого був план: використовувати водійське посвідчення жінки та її можливість безперешкодно перетинати кордон для організації перевезення. За кожну незаконно переправлену особу йому обіцяв платити від 300 до 450 доларів США, а її можливий тижневий дохід мав би складати 5000 доларів.

Злочинне коло було розірвано на етапі досудового розслідування. Слідчі Управління поліції в Тернопільській області, за оперативного супроводу Управління міграції, провели ретельну роботу, аби зупинити злочинні наміри обвинуваченого.