Мешканець Тернопільщини займався продажем людей

У Тернопільській області завершено розслідування справи щодо 34-річного мешканця Кременця, якого обвинувачують у торгівлі людьми. Слідчі ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Згідно з матеріалами слідства, фігурант вербував громадян України, які мали водійські посвідчення та перебували у скрутному фінансовому становищі. Він під виглядом легального працевлаштування за кордоном пропонував роботу перевізниками, але насправді залучав їх до перевезення нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу (Сирія, Ірак, Туреччина) до країн Європейського Союзу.

Серед постраждалих від цієї схеми була й жителька Тернопільщини, яку обвинувачений за допомогою обману залучив до нелегальної діяльності. За кожного перевезеного нелегала жінці обіцяли платити від 300 до 450 доларів США, а її тижневий дохід, за словами зловмисника, міг досягти 5000 доларів.

Протиправну схему викрили оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області спільно з представниками Державної прикордонної служби. Під час обшуків у помешканні обвинуваченого було вилучено понад 17 тисяч доларів США, банківські картки та транспортні засоби.

Обвинувачення кваліфіковане за ч.1 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.