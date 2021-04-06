На Тернопільщині чоловіка за жорстоке вбивство дівчини засудили до довічного ув’язнення

Теребовлянський районний суд засудив до довічного позбавлення волі обвинуваченого у вбивстві 18-річної дівчини, – повідомляє пресслужба Теребовлянського районного суду.

5 квітня 2021 року колегія суддів Теребовлянського районного суду Тернопільської області ухвалила вирок у кримінальному провадженні щодо обвинувачення Володимира З. у вчиненні злочинів, передбачених п. 4 ч. 2 ст. 115 (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з особливою жорстокістю) та за ч. 2 ст. 125 КК України (легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я).

Так, відповідно до вироку суду, 14 вересня 2019 року, приблизно опівночі обвинувачений Володимир З., перебуваючи у центрі с. Воля Теребовлянського району, підійшов до потерпілої Діани М. та кулаком вдарив її в обличчя, від чого вона втратила рівновагу та впала. Тоді обвинувачений кухонним ножем, який заздалегідь взяв із дому, використовуючи явну перевагу в силі, подолавши опір зі сторони дівчини, у присутності близьких для неї людей наніс їй численні удари у життєво важливі органи.

Намагаючись припинити дії обвинуваченого, один із присутніх Назар Б. спробував завадити протиправним діям Володимира З., однак той вдарив його ножем у плечі.

У результаті отриманих травм 18-річна Діана М. померла дорогою до лікарні.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину заперечив та не розкаявся.

За результатом розгляду кримінального провадження колегія суддів Теребовлянського районного суду визнала Володимира З. винним в умисному вбивстві з особливою жорстокістю Діани М. та спричиненні легкого тілесного ушкодження з короткочасним розладом здоров’я Назару Б. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим Володимира З. засуджено до довічного позбавлення волі.