Чем хорош велосипедный держатель для мобильных устройств?

Производители аксессуаров для мобильной техники предлагают широчайший ассортимент универсальных велосипедных держателей на любой вкус. Это приспособление должно быть на вооружении у каждого велолюбителя, который любит управлять двухколесным транспортом с комфортом и помнит о безопасности. Тем более такой подход серьезно упрощает процесс управления телефоном или планшетом в движении. Вариантов конструкций держателей существует огромное множество, а вариант крепления только один – на руле.

Преимущества крепления на руле:

Установленный планшет или смартфон не будет никоим образом ограничивать обзор велолюбителя, что является безупречным плюсом такой конструкции;

Компактность конструкции зачастую позволяет уместить такой держатель на ладони. Малые размеры и вес позволят легко переносить такое крепеж в кармане, если в том будет необходимость.

Возможность использовать совместно со всеми вариантами крепления телефона, что серьезно сказывается на универсальности устройства.

На что обратить внимание при выборе держателя с креплением на руле?

В момент поиска нужного держателя стоит, в первую очередь, учитывать габаритные размеры и массу мобильного устройства, которое необходимо будет в будущем закрепить. В очень редких случаях крепеж может быть разработан даже для конкретной модели устройства. Далее приступаем к выбору необходимого варианта крепления девайса. Классическое исполнение конструкции представляет из себе несколько боковых захватов, которые имеют определенный диапазон регулировок. Более современными же на сегодняшний день являются держатели с применением неодимового магнита. Но недостатком такого способа является то, что ответную металлическую пластину требуется закреплять на мобильном устройстве или же его защитном чехле. Зато конструкция держателя очень маленькая и не выбивается из общей картины.

Более продвинутые модели велосипедных держателей могут быть укомплектованы даже беспроводным типом зарядки. Такое ноу-хау точно оценят владельцы флагманских моделей смартфонов, поддерживающих данную технологию.

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