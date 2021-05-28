На Тернопільщині чотирьох хитрунів відсторонили від ЗНО

Під час ЗНО поліцейські охорони зафіксували перші порушення

Вже одинадцятий рік поспіль працівники поліції охорони слідкують за порядком та законністю проведення цього заходу. На кожному з 45-ти пунктів тестування були залучені співробітники Управління поліції охорони Тернопільської області.

Співробітники поліції охорони відповідали за цілісність та збереження тестів, пильно слідкували за дотриманням громадського порядку на території пункту тестування та стежили за тим, щоб під час тестування учасники не користувалися мобільним телефоном, радіозв’язком та іншими технічними пристроями.

Для них було поставлено чітке завдання та розписані обов’язки. Працівники здійснювали пропускний режим, проводили сканування учасників тестування ручними металошукачами задля виявлення і усунення заборонених пристроїв.

Сьогодні, під час тестування з математики, було четверо хитрунів, які намагалися пронести на пункти оцінювання телекомунікаційні засоби, а як наслідок були змушені покинути пункт тестування з анулюванням роботи.

На сьогодні, під час технологічної перерви співробітниками Управління поліції охорони в Тернопільській області було виявлено чотири заборонених пристрої.

Відтак, поліція охорони вкотре нагадує, що на пунктах тестування не можна користуватися засобами зчитування, передачі та відтворення інформації, до яких належать і мобільні телефони.