15:30 | 28.05.2021
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У Тернополі затримали чоловіка, який вивіз сміття у парк

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❗26 травня, реагуючи на звернення громадян, що надійшло в управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, інспектори виїжджали на виклик за адресою вул. Бережанська, 55.

В ході перевірки вдалося встановити особу порушника, що здійснював вивантаження будівельних відходів на території зелених насаджень м. Тернополя.
На громадянина оформлено два адміністративних протоколи.

Чоловік зобов’язався в найкоротший термін прибрати будівельне сміття.

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