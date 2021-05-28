У Тернополі затримали чоловіка, який вивіз сміття у парк

26 травня, реагуючи на звернення громадян, що надійшло в управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, інспектори виїжджали на виклик за адресою вул. Бережанська, 55.

В ході перевірки вдалося встановити особу порушника, що здійснював вивантаження будівельних відходів на території зелених насаджень м. Тернополя.

На громадянина оформлено два адміністративних протоколи.

Чоловік зобов’язався в найкоротший термін прибрати будівельне сміття.