На Тернопільщині чиновник допоміг боржнику уникнути стягнення штрафу на майже мільйон

За даними слідства, керівник відділу увійшов за допомогою свого персонального електронного ключа в автоматизовану систему виконавчих проваджень та умисно змінив інформацію в ній про боржника – фігуранта одного з кримінальних проваджень. Через його незаконні дії боржник отримав можливість відчуження свого нерухомого майна, на яке було накладено арешт.

Надалі боржник, користуючись відсутністю коректної інформації про нього у відповідному реєстрі, відчужив належні йому два об’єкти нерухомого майна, що унеможливило стягнення 893 520 грн накладеного штрафу.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.