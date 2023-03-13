10:25 | 13.03.2023
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На Тернопільщині чиновник допоміг боржнику уникнути стягнення штрафу на майже мільйон

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