Суд оштрафував міського голову Борщева за розголошення інформації про військових

На Тернопільщині міського голову Борщева Ігоря Чопика оштрафували на 1020 грн за публікацію заяви військовослужбовців, у якій була зазначена інформація виключно для службового використання, пише Захід.НЕТ.

Фото документа опублікували на сторінці міськради. Після цього на мера склали адмінпротокол за статтею про порушення використання документів, що призвело до розголошення службової інформації. На суді Ігор Чопик визнав свою провину, апеляцію він не подавав. Як йдеться у постанові Борщівського райсуду, 19 липня на сторінці Борщівської міськради опублікували фото заяви військовослужбовців щодо виділення їм матеріальної допомоги та відповідь міськради на неї. У документах було зазначено персональні дані військових, зокрема, контактний телефон та прізвища. За декілька днів публікацію виявив старший оперуповноважений Чортківського райвідділу СБУ.

Дії міського голови кваліфікували за ч.1 ст. 212-5 КУпАП (порушення порядку використання документів у сфері оборони, що призвело до розголошення інформації).

«[Ігор Чопик], перебуваючи на посаді міського голови Борщівської міської ради, допустив порушення вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів, що містять службову інформацію […] внаслідок чого відбулось розголошення службової інформації у сфері оборони країни», – йдеться у постанові.

Міський голова на судове засідання не прийшов. Водночас подав письмову заяву, у якій просив розглянути справу без своєї участі. Свою провину він визнав.

Суд також визнав чоловіка винним та призначив йому мінімальне за цією статтею покарання: 1020 грн штрафу. Також він повинен сплатити 496 грн судового збору. Судячи з інформації на сайті судової влади, Ігор Чопик не подавав апеляцію, тож постанова набрала законної сили.