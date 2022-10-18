На Тернопільщині дорожні знаки і рекламоносії стають комплектуючими елементами для військових

Одне з підрядних підприємств Тернопільщини дає “друге життя” демонтованим металоконструкціям. Рекламоносії, котрі були встановлені без відповідних дозвільних документів і дорожні знаки, які втратили світлоповертальні властивості, стають комплектуючими транспортних засобів для військових.

Дорожня компанія після демонтажу перероблює металоконструкції на елементи для пікапів. За допомогою ресайклінгу від початку повномасштабної війни виготовили і передали армії понад 100 транспортних засобів.

Нагадуємо, що навесні за рішенням Ради оборони Тернопільської області та наказом Укравтодору тривала кампанія зі знесення незаконних білбордів. Демонтовані рекламні носії передали на потреби територіальної оборони: металоконструкції використали для будівництва укріплень та на потреби ЗСУ.