20:09 | 18.10.2022
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Що треба мати вдома на випадок відсутності електроенергії: перелік

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Українцям нагадують, чим необхідно запастись заздалегідь на випадок відключення електроенергії.

Місцева влада у більшості областей України попереджає про можливі відключення світла через чергові ураження об’єктів енергетики. Тож варто продумати заздалегідь, що необхідно мати у себе вдома на випадок відсутності електроенергії.

Що треба мати вдома на випадок відсутності електроенергії

►Павербанк 
►Зовнішній акумулятор 
►Туристичний пальник 
​​​​​​​►Свічки, сірники, запальнички, сухий спирт
​​​​​​​►Ліхтарики на батарейках або нічні лампи 
​​​​​​​►Радіоприймач на батарейках 
​​​​​​​►Батарейки різного типу 
​​​​​​​►Запаси питної та технічної води на тиждень
​​​​​​​►Запас їжі тривалого зберігання, консервів або сублімованої їжі на тиждень
​​​​​​​►Теплий одяг, термобілизна, флісовий одяг
​​​​​​​►Ліки, аптечка та особисті важливі препарати мінімум на тиждень
​​​​​​​►Дитячі підгузки, вологі серветки, дитяче харчування тощо

Не використовуйте газові плити для обігріву, тому що є небезпека отруїтись чадним газом. Також вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їхнього пошкодження через перепади напруги.

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