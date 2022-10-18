Що треба мати вдома на випадок відсутності електроенергії: перелік
Українцям нагадують, чим необхідно запастись заздалегідь на випадок відключення електроенергії.
Місцева влада у більшості областей України попереджає про можливі відключення світла через чергові ураження об’єктів енергетики. Тож варто продумати заздалегідь, що необхідно мати у себе вдома на випадок відсутності електроенергії.
Що треба мати вдома на випадок відсутності електроенергії
►Павербанк
►Зовнішній акумулятор
►Туристичний пальник
►Свічки, сірники, запальнички, сухий спирт
►Ліхтарики на батарейках або нічні лампи
►Радіоприймач на батарейках
►Батарейки різного типу
►Запаси питної та технічної води на тиждень
►Запас їжі тривалого зберігання, консервів або сублімованої їжі на тиждень
►Теплий одяг, термобілизна, флісовий одяг
►Ліки, аптечка та особисті важливі препарати мінімум на тиждень
►Дитячі підгузки, вологі серветки, дитяче харчування тощо
Не використовуйте газові плити для обігріву, тому що є небезпека отруїтись чадним газом. Також вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їхнього пошкодження через перепади напруги.