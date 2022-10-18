Що треба мати вдома на випадок відсутності електроенергії: перелік

Українцям нагадують, чим необхідно запастись заздалегідь на випадок відключення електроенергії.

Місцева влада у більшості областей України попереджає про можливі відключення світла через чергові ураження об’єктів енергетики. Тож варто продумати заздалегідь, що необхідно мати у себе вдома на випадок відсутності електроенергії.

Що треба мати вдома на випадок відсутності електроенергії

►Павербанк

►Зовнішній акумулятор

►Туристичний пальник

​​​​​​​►Свічки, сірники, запальнички, сухий спирт

​​​​​​​►Ліхтарики на батарейках або нічні лампи

​​​​​​​►Радіоприймач на батарейках

​​​​​​​►Батарейки різного типу

​​​​​​​►Запаси питної та технічної води на тиждень

​​​​​​​►Запас їжі тривалого зберігання, консервів або сублімованої їжі на тиждень

​​​​​​​►Теплий одяг, термобілизна, флісовий одяг

​​​​​​​►Ліки, аптечка та особисті важливі препарати мінімум на тиждень

​​​​​​​►Дитячі підгузки, вологі серветки, дитяче харчування тощо

Не використовуйте газові плити для обігріву, тому що є небезпека отруїтись чадним газом. Також вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їхнього пошкодження через перепади напруги.