У місті обладнають пункт, який буде моніторити екологічний стан тернопільського ставу

У Тернополі обладнають пункт, який буде моніторити екологічний стан водосховища.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області.

«Облаштування відомчого гідрометеорологічного озерного посту Тернопільського водосховища, на завершальному етапі. Виділено земельну ділянку та надано дозвіл на розроблення проєкту, створено спеціальний майданчик, забито палі та обладнано гідрометричний мостик», – повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначили, що гідрологічні, гідрохімічні та екологічні спостереження розпочнуться вже з нового року.

Як повідомляло агентство, у Тернополі екологи та комунальники розробили програму для комплексної очистки озера, яка розрахована на декілька років. Зокрема, збудовано новий дощовий колектор з системою механічного очищення, відновлено роботу аераційних фонтанів, які наповнюють воду додатковим киснем, проведено механічну очистку та поглиблення дна озера. Також тут використали спеціальні водорості хлорели та сценедесмусу, які очищують воду від шкідливих елементів.

Тернопільський став або озеро – штучна водойма площею у 300 га, створена в нинішньому обласному центрі на місці боліт на річці Серет. Повний об’єм водойми – майже 13 млн куб м. Озеру приблизно стільки ж років, як і місту Тернополю – понад 480 років.