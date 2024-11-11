13:42 | 11.11.2024
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Понад 2,2 млрд грн податку на додану вартість надійшло до бюджету від платників Тернопільщини

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Державний бюджет України упродовж десяти місяцівцього року отримав від субєктів підприємництва Тернопільської області 2 млрд 250,2 млн грн податку на додану вартість. Це на 714,9 млн грн або на 46,6% більше, ніж у січніжовтні минулого року. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПРС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Тільки у жовтні надходження податку на додану вартість від платників Тернопільщини склали 275,2 млн гривень.

До слова, на території Тернопільщини зареєстровано 2961 платник ПДВ – юридична особа. З початку року кількість платників даного податку зросла на 61 субєктгосподарювання.

ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім представникам підприємництва, які упродовж непростого для усієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та у повному обсязі сплачують податки та збори.

 

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