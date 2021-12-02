На Тернопільщині кішка напала на п’ятьох людей

Надзвичайна подія сталась в останній день осені у м. Ланівці. Тут, на території міського комунального закладу дошкільної освіти кіт напав та подряпав жінку, яка проживає по сусідству, а також кидався ще на одну жінку, двірника дитсадка.

На «досягнутому» кішка не зупинилась і покусала чи подряпала ще чотирьох місцевих жителів. В той же день її патматеріал відправлено для дослідження на сказ в Тернопільську лабораторію Держпродспоживслужби.

1 грудня фахівцями лабораторії встановлено, що кішка таки була скажена. За даним фактом відбулося позачергове засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Лановецькій міській раді, де було прийнято рішення щодо закриття міського комунального закладу дошкільної освіти терміном на 10 діб та проведення вимушеної вакцинації, сприятливих до сказу тварин в домогосподарствах міста.