На Тернопільщині лікарям пропонують зарплату до 20 тис. грн

Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках, особливо у теперішній час.

На 08.12.2022 роботодавці, які працюють у сфері медицини Тернопільщини, мають більше 60 вакансій. Їм потрібні медсестри (медбрати) та лікарі: загальної практики, офтальмологи, стоматологи, лаборанти, анестезіологи, хірурги, педіатри, інфекціоністи, невропатологи. Також є робота для фельдшерів невідкладних станів, масажистів, медичного директора, ерготерапевтів, рентгенологів.

Найвища зарплата – 20 тис. грн – в інфекціоніста, невропатолога, отоларинголога, хірурга лікаря з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікаря загальної практики-сімейного лікаря.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості професію молодшої медсестри з догляду за хворими можна здобути в Заліщицькому ВПУ та Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Термін навчання 3 місяці.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також, деякі категорії громадян можуть отримати безкоштовний ваучер для підготовки, підвищення кваліфікації за спеціальностями: «Медицина», «Медична психологія», «Медсестринство».