На Тернопільщині люди масово почали труїтися чадним газом
КНП «Бучацька міська лікарня», з діагнозом «Отруєння чадним газом, стан середньої важкості», госпіталізовано місцевого жителя, 1958 року народження. Чоловік отруївся внаслідок несправності опалювального пристрою. Цього ж дня в Тернопільську обласну лікарню з діагнозом «Отруєння чадним газом, стан середньої важкості» госпіталізовано жителів сел. Велика Березовиця Великоберезовицької територіальної громади, 1959 та 1963 років народження. Отруєння відбулося внаслідок несправності газової колонки.
Чадний газ – безбарвний, дуже отруйний газ без запаху, який утворюється в результаті горіння в умовах нестачі кисню. Достатньо лише 0.1% концентрації чадного газу в повітрі, щоб людина втратила свідомість. Кожен другий загиблий на пожежі – отруєний саме чадним газом. Ознаки отруєння чадним газом: головний біль, запаморочення, шум у вухах, відчуття тиску на лоб, нудота, блювання, біль у грудях. При тяжкій формі отруєння – втрата свідомості, судоми, порушення дихання. При великих концентраціях чадного газу смерть може настати миттєво.
Найбільша небезпека отруїтися чадним газом існує у помешканнях, що опалюються автономно природним газом, дровами чи вугіллям. На присутність чадного газу може вказувати наявність кіптяви, задимленості, жовтого полум’я пальників в приміщеннях.
Чадний газ, потрапляючи дихальними шляхами до крові, витісняє гемоглобін кисню. В результаті настає кисневе голодування тканин.
При отруєнні чадним газом необхідно:
Не можна залишати двигуни авто в роботі в закритих приміщеннях.