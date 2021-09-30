На Тернопільщині на стадіоні п’яний чоловік стріляв з револьвера по дітях

У селі Коханівка Збаразької ТГ Тернопільської області чоловік влаштував дебош на стадіоні, стріляючи у людей.

Про це йдеться у рішенні Збаразького районного суду, повідомляють Тернопільські події.

Чоловік перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, на території стадіону, розташованого в с.Коханівка Збаразького району Тернопільської області, на якому були присутні мешканці вказаного населеного пункту, витягнув з кишені штанів револьвер Safari РФ-431М, який призначений для спортивно-тренувальної стрільби патронами Флобера калібру 4 мм, та вибігши на футбольне поле, безпричинно, умисно вистрелив із нього в сторону потерпілого, а згодом, повернувшись до лавок біля стадіону, здійснив декілька пострілів із цього револьвера у повітря. Надалі, підозрюваний зі словами «Я маю ще бойові» перезарядив вищезгаданий револьвер Safari РФ-431М патронами Флобера калібру 4 мм, та здійснив із нього вистріл в лежачу на землі металеву банку. Після чого погрожуючи вбивством спрямував його в голову малолітньому хлопчику, який знаходився на відстані близько 10-15 сантиметрів від дула револьвера. Після того, як хлопчик відхилив голову убік, підозрюваний враховуючи виниклу ситуацію умисно здійснив спочатку один вистріл із револьвера Safari РФ-431М патроном Флобера калібру 4 мм, який пролетів повз вухо дитини, а після того, як хлопчик сприйнявши дану обстановку як таку, що реально загрожує його життю і здоров`ю почав втікати від нього на відстань декількох метрів, умисно здійснив ще приблизно 3-4, вистріли із згаданого револьвера в сторону.

Після закінчення даної стрільби в сторону дитини, чоловік, тримаючи в руках вищезгаданий револьвер Safari РФ-431М, спрямував дуло револьвера Safari РФ-431М на ще одного малолітнього, який сприймаючи виниклу обстановку як таку, що реально загрожує його життю і здоров`ю, почав втікати в сторону футбольного поля. Після чого, чоловік, умисно здійснив ще приблизно 3-4 вистріли із згаданого револьвера в сторону дитини.

Надалі, чоловік спрямував револьвер Safari РФ 431-М в сторону потерпілого та безпричинно, умисно здійснив декілька вистрілів у нього із згаданого револьвера патронами Флобера калібру 4 мм , один з яких поцілив у ліву руку чоловіка, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді поранення лівого плеча (ушкодження шкіри під кіркою ділянки лівого ліктьового суглоба по внутрішній поверхні та рана по задній поверхні нижньої третини лівого плеча), яке відноситься до легкого тілесного ушкодження з короткочасним розладом здоров`я. Після цього, умисні хуліганські дії, які продовжувалися тривалий проміжок часу та вперто не припинялися, були припинені очевидчем.

Підозрюваний свою вину визнав та розповів, що повертаючись із заробітків з Польщі, придбав у Тернополі в ТРЦ «Подоляни, револьвер Safari РФ-431М і патрони Флобера калібру 4 мм.

Суд визнав чоловіка винним та присудив йому 3 роки обмеження волі з іспитовим терміном в 1 рік.