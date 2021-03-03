У Тернополі за місяць на штрафмайданчик евакуювали 100 авто

На вулицях Тернополя продовжують працювати інспектори з паркування управління муніципальної інспекції, які притягують до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.

Від початку лютого інспекторами винесено 442 адміністративні постанови за порушення ст.122 КУпАП. Одночасно, ті транспортні засоби, які суттєво перешкоджали проїзду автомобілів або проходу пішоходів, евакуйовано та переміщено на штрафмайданчик. Так, впродовж лютого інспекторами евакуйовано і переміщено на штрафмайданчик 100 таких транспортних засобів. Найбільше правопорушень інспектори виявляють у центральній частині міста.

Про факти порушень водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів тернополяни можуть повідомляти в управління муніципальної інспекції за тел.: +38 (067) 447 31 86 та +38 (073) 015 1481 (Viber).