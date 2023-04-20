На Тернопільщині намагаються конфіскувати та передати державі майже 1 га землі, що належить росіянці

Прокурори Бучацької окружної прокуратури вимагають конфіскувати та передати державі майже 1 га землі, що належить громадянці РФ

Бучацькою окружною прокуратурою пред’явлено позов про конфіскацію та передачу державі земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею майже 1 га, що належить громадянці РФ.

Прокурори встановили, що громадянка держави-агресора не відчужила успадковану земельну ділянку у Золотопотіцькій ОТГ, чим порушила вимоги Земельного кодексу України. Це стало підставою для пред’явлення позовної заяви прокуратури про примусове припинення права власності на земельну ділянку шляхом їх конфіскації.