На Тернопільщині нетверезий водій не впорався з керуванням: авто перекинулося
Сьогодні, близько 20: 20 год, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на виїзді з смт Велика Березовиця , Тернопільської області, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Mercedes. Ймовірно, є потерпілі.
По прибуттю екіпажу на місце події інформація підтвердилася. Лікарі швидкої медичної допомоги уже спілкувалися з водієм, проте від шпиталізації він відмовився. Пасажирів на момент аварії в салоні автівки не було.
Патрульні почали з’ясовувати усі деталі інциденту, та при спілкуванні почули від кермувальника різкий запах алкоголю. Окрім того, 52-річний чоловік мав й інші ознаки сп’яніння.
Від проходження огляду на місці чи у найближчому медичному закладі він відмовився у категоричній формі при двох свідках.
У підсумку, водій отримав два проколи: за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування у нетверезому стані).