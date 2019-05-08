На Тернопільщині нетверезий водій не впорався з керуванням: авто перекинулося

Сьогодні, близько 20: 20 год, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на виїзді з смт Велика Березовиця , Тернопільської області, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Mercedes. Ймовірно, є потерпілі.

По прибуттю екіпажу на місце події інформація підтвердилася. Лікарі швидкої медичної допомоги уже спілкувалися з водієм, проте від шпиталізації він відмовився. Пасажирів на момент аварії в салоні автівки не було.

Патрульні почали з’ясовувати усі деталі інциденту, та при спілкуванні почули від кермувальника різкий запах алкоголю. Окрім того, 52-річний чоловік мав й інші ознаки сп’яніння. Від проходження огляду на місці чи у найближчому медичному закладі він відмовився у категоричній формі при двох свідках. У підсумку, водій отримав два проколи: за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування у нетверезому стані).

Поділіться:











загрузка...