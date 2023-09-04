20:29 | 4.09.2023
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На Тернопільщині пенсіонерка влаштувала бійку на зупинці транспорту

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У Тернопільській області жінку оштрафували на 510 грн через бійку на зупинці громадського транспорту. 

Про це йдеться у вироку Бучацького райсуду, пишуть Тернопільські події

За даними суду, 22 липня 2023 року близько 08.45 год., пенсіонерка, яка знаходилася на зупинці громадського транспорту, що за адресою по вул. Центральна в с. Осівці Чортківського району Тернопільської області. Там вона напала на знайому. 

Вона мисно нанесла долонею правої руки чотири удари в область обличчя жінки. Внаслідок нанесених ударів потерпіла відчула різкий фізичний біль, проте тілесних ушкоджень не отримала. 

Суд визнав нападницю винною та оштрафував на 510 грн. 

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