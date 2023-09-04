Суд продовжив обов’язки двом заступникам голови Тернопільської ОВА

Вищий антикорупційний суд продовжив до 25 жовтня строк дії обов’язків, покладених на першого заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука.

Таке рішення 25 серпня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд заарештував Дем’янчука з альтернативою 805 200 грн застави. Ці кошти внесли і він вийшов з-під варти під наступні обов’язки: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні та здати на зберігання закордонні паспорти. Прокурор САП просив продовжити дію цих обов’язків.

«Клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного (Ігоря Дем’янчука – ред.), задовольнити. Продовжити підозрюваному (Дем’янчуку – ред.) на два місяці – до 25.10.2023, строк дії обов’язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.06.2023» , – йдеться в рішенні.

Також суд продовжив до 25 жовтня строк дії обов’язків, покладених на Гайдука. Він зобов’язаний: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися із міста Тернополя та Тернопільської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайлу Головку , першому заступнику голови та заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та Ігорю Гайдуку відповідно. За даними слідства, вони висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України. Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн