Аферисти “кинули” тернополян за одну добу на десятки тисяч

Більше двадцяти тисяч своїх заощаджень втратили мешканці обласного центру 20 березня. До Тернопільського відділу поліції надійшло одразу два звернення від потерпілих. Аферисти діяли за старою схемою « Ваш син у поліції».

Жителька Тернополя повідомила, що о 02:00 до неї зателефонував невідомий. Чоловік представився працівником поліції та повідомив, що її родич вчинив злочин і тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. Аби він уникнув покарання, пенсіонерці необхідно заплатити. Жінка одразу повірила, а оскільки її син перебуває на заробітках за кордоном, зателефонувати до нього не мала змоги.

Аферист повідомив номера банківських рахунків, на які необхідно переказати кошти. Готівку жінка переказала вранці, обмінявши 700 американських доларів. В результаті потерпіла втратила близько 19 000 гривень. Тернополянка зрозуміла, що її ошукали, лише коли все розповіла рідним.

За тією ж самою схемою, ще одна жителька обласного центру перерахувала 5000 гривень невідомим зловмисникам.

Відомості про події внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до частини 1 статті 190 ККУ –шахрайство.