На Тернопільщині підприємство завищувало ціну на природний газ
З газопостачального товариства стягнуть понад 270 тис грн бюджетних коштів, – повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
Рішенням Господарського суду Львівської області задоволено позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави до львівського газопостачального товариства про стягнення до бюджету майже 270 тис грн.
Встановлено, що суб’єкт господарювання безпідставно завищував ціну на природний газ, постачання якого на договірних умовах здійснював для Тернопільського вищого професійного училища №4. За ініціативою постачальника були укладені додаткові угоди щодо збільшення ціни палива при фактичному їх зниженні на ринку. Відтак Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з підприємства на користь закладу освіти зайво сплачені бюджетні кошти.