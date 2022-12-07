21:56 | 7.12.2022
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Новини Тернополя 

Змінено розклад руху автобусного маршруту №32

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Від початку грудня та на весь зимовий період внесено зміни у розклад руху автобусного маршруту №32 «вул. Івана Мазепи – Міське кладовище». Відтак, до 1 березня цей маршрут на міське кладовище курсуватиме лише у вихідні і святкові дні.

При цьому автобуси на маршруті будуть здійснювати перевезення за маршрутом: вул. Львівська – Дачі (на вимогу) – с. Довжанка (на вимогу) – Міське кладовище – с. Довжанка (на вимогу) – Дачі (на вимогу)  – Лемківська церква – вул. Івана Мазепи – вул. Львівська. 

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