На Тернопільщині поліція викрила крадія золотих прикрас на суму понад 100 тисяч гривень

29 липня 2025 року, оперативники поліції Тернопільщини викрили зловмисника, причетного до крадіжки золотих прикрас на суму понад 100 тисяч гривень. Пограбування сталося в одному з сіл Білецької громади, де 46-річна жителька звернулася до поліції із заявою про зникнення ювелірних виробів.

За словами потерпілої, прикраси зникли не одразу, оскільки вона тривалий час не перевіряла їх наявність. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що до злочину причетний 45-річний чоловік, односелець заявниці, уродженець Луганської області. Оперативники встановили, що зловмисник часто відвідував жінку в гостях і під час таких візитів крадькома викрадав прикраси, які потім здавав у ломбард.

Загальна сума завданих збитків перевищує 100 тисяч гривень. Як виявилось, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри чоловіку за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Триває досудове розслідування.