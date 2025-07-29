Ці навички рятують життя». Тернопільців кличуть на безоплатне онлайн-навчання з мінної безпеки

2 серпня для тернопільців проведуть безоплатний онлайн-тренінг з мінної безпеки. На ньому вчитимуть розпізнавати вибухонебезпечні предмети, уникати ризикованих місць і правильно реагувати у разі обстрілу чи виявлення загрози. Участь безоплатна.

За словами директорки онлайн-платформи Вікторії Захарової, цю навчальну онлайн-сесію вирішили провести на тлі зростання випадків виявлення вибухонебезпечних предметів. Далеко не всі знають, як правильно діяти в такій ситуації – а від загрози не застрахований ніхто.

«Щотижня ми чуємо про нові нещасні випадки: і дорослі, і діти знаходять невідомі предмети й часто несвідомо нехтують правилами безпеки. Аби розказати тернопільцям про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами та навчити їх базовим правилам протимінної безпеки, ми проведемо відкритий онлайн-тренінг. Розберемо типи мін й підривників, офіційні попереджувальні знаки та приховані загрози для життя людини, а також вивчимо правила поведінки з підозрілими предметами», — ділиться директорка Гончаренко центру Онлайн Вікторія Захарова.

Онлайн-сесію проведе Ольга Глухова – фахівчиня з мінної небезпеки Українського Червоного Хреста. Слухачі дізнаються, які предмети становлять загрозу, як ідентифікувати небезпечні території, як уникнути помилок у поведінці під час ризику та як знизити загрозу для себе й інших у разі артобстрілу чи вуличних боїв.



Заняття відбудеться 2 серпня о 15:00 на платформі Google Meet. Тривалість — близько півтори години. Участь безоплатна – достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.