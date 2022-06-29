На Тернопільщині потрібні слюсарі

На 29.06.2022 роботодавці Тернопільщини мають більше 20 актуальних вакансій слюсарів.

Слюсарів-сантехніків шукають комунальні підприємства обласного центру.

Слюсарі з ремонту рухомого складу потрібні ВСП “Локомотивне депо Тернопіль” РФ “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця”.

На Збаражчині в с/г товариствах пропонують місця праці слюсарям-ремонтникам і слюсарю з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

Для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування є робота у Чорткові.

Вакансії слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів є на транспортних підприємствах обласного центру та Чорткова.

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування потрібний на агропродпідприємстві в Тернополі.

Зарплата – до 12 тис. грн, середня – 8547 грн.

Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації, за спрямуванням служби зайнятості професію слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування можна здобути у Тернопільському обласному комунальному навчально-курсовому центрі; слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів та слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування – у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя і Рівненському центрі професійно-технічної освіти (ЦПТО) ДСЗ; слюсаря-сантехніка – в Одеському ЦПТО ДСЗ; слюсаря з механоскладальних робіт – у Полтавському ЦПТО ДСЗ; а слюсаря-ремонтника – в Одеському та Рівненському ЦПТО.

Деякі категорії громадян можуть безкоштовно отримати ваучер на перепідготовку та підвищення кваліфікації за професіями: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар-сантехник і слюсар-ремонтник.