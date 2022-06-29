12:32 | 29.06.2022
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У Тернополі демонтують чотири меморіальні таблиці

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Враховуючи протокол комісії з питань найменування (перейменування) вулиць та інших об’єктів, які містять російське чи радянське походження, 29 червня на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення провести демонтаж чотирьох меморіальних таблиць у Тернополі.

Згідно із рішенням, демонтажу підлягають такі меморіальні таблиці:

  • Анатолію Живову, що на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, 2;
  • Григорію Танцорову, що на вул. Танцорова, 22;
  • Віктору Чалдаєву, що на вул. Чалдаєва, 3;
  • Миколі Карпенку, що на вул. Карпенка, 1.

Нагадаємо, у Тернополі до 1 липня триває також громадське обговорення щодо перейменування 13-ти вулиць у місті з російським або радянським походженням, а нещодавно завершився прийом ескізів в рамках відкритого конкурсу на кращу концептуальну ідею реконструкції території Старого парку в місті Тернополі.

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