На Тернопільщини продовжується кампанія з декларування вогнепальної зброї

Майже за півтора місяці жителі Тернопільщини задекларували в поліції 28 одиниць зброї. Це автомати, нарізні карабіни, кулемети, пістолети та кілька одиниць гладкоствольної зброї.

Добровільне декларування або здача зброї звільняє громадян від кримінальної відповідальності за статтею 263 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їх декларування в установленому порядку.

Перелік документів, які потрібні для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів: письмова заява, паспорт-книжечка або ID-картка, фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см, витяг про місце проживання / реєстрацію, ідентифікаційний номер.

Декларування зброї на території Тернопільської області можна здійснити за адресами:

Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30;

Відділ поліції №1 (м. Бережани) (вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28;

Чортківське районне управління поліції (с. Угринь, Чортківський район, вул. Об’їзна, 1), телефон: 068-291-93-07.